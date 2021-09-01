Ликвидация перекрестного субсидирования в коммунальных тарифах является необходимым условием для улучшения инвестиционного климата в Украине

Об этом пишет специальный экономический советник Citigroup Виллем Буйтер (Willem Buiter) в колонке для издания KyivPost.

"Прекращение перекрестного субсидирования - необходимое условие для создание делового и инвестиционного климата, который позволит Украине, наконец, реализовать свой потенциал развития, роста и процветания", - пишет эксперт.

Эксперт критически оценил решение правительства еще больше увеличить разрыв между ценами на электроэнергию для промышленных потребителей и населением. По его оценкам, такое решение будет поощрять неэффективное использование энергии и усугубит ситуацию в энергетике.

Он отметил, что цена на электроэнергию для домохозяйств в Германии составляла 0,37 доллара за кВт.ч, во Франции 0,22 доллара, в Польше 0,19 доллара. При этом в Украине официальная цена для населения в Украине (с учетом НДС и тарифов) составляет 1,68 гривны или 0,06 доллара США.

Более того, с 1 октября тариф в Украине будет снижен для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт.ч в месяц, до 1,44 грн или 0,05 доллара.

"Руины, которые представляет собой энергетический сектор Украины, просто не в состоянии предпринять энергетический переход к устойчивому развитию", - подытожил эксперт.

Напомним, текущий тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт при рыночной цене более 4 грн/кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.