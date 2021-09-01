Как сообщает агентство Reuters, цены на железную руду упали более чем на 30% по сравнению с рекордными пиками в мае.
По словам аналитиков Эрика Хедборда и Ричарда Лу из консалтинговой компании CRU, возможно их дальнейшее падение.
«CRU прогнозирует дальнейшее снижение цен на железную руду к концу года, поскольку мы видим более сбалансированный рынок с китайским спросом, который, вероятно, стабилизируется до конца года, в то время как морское предложение продолжает улучшаться», - заявили они в своем последнем обзоре рынка.
Производители железной руды в Австралии, крупнейшем поставщике для ведущего производителя стали в Китае, изо всех сил пытаются удержать производство на высоком уровне, хотя аналитики говорят, что объемы отгрузки обычно улучшаются в последнем квартале.
Но они исключили падение цен ниже $100 за тонну, сославшись на все еще ограниченный рынок.
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Напомним, цена железной руды росла с ноября 2020 года по середину июля 2021 года в связи с быстрым восстановлением экономики Китая и масштабной реализацией инфраструктурных проектов в КНР.
На сегодня мировые цены на железную руду устойчиво вошли в нисходящий тренд. Снижение мировых цен на железную руду началось вследствие введения Китаем правительственных ограничений на производство стали и импорт железорудного сырья. В частности, металлургические компании Китая в июле сократили импорт железной руды на 21,4%, в июне импорт был сокращен на 12%.
Аналитики международного рейтингового агентства Fitch прогнозируют глобальный рост добычи железной руды. Если в 2016-2020 годах добыча железной руды в мире снижалась в среднем на 2,3% в год, то по прогнозу Fitch темпы роста добычи составят в среднем 3,6% в период с 2021 по 2025 год. Это указывает на долгосрочную тенденцию падения цены железной руды.