Как сообщает агентство Reuters, цены на железную руду упали более чем на 30% по сравнению с рекордными пиками в мае.

По словам аналитиков Эрика Хедборда и Ричарда Лу из консалтинговой компании CRU, возможно их дальнейшее падение.

«CRU прогнозирует дальнейшее снижение цен на железную руду к концу года, поскольку мы видим более сбалансированный рынок с китайским спросом, который, вероятно, стабилизируется до конца года, в то время как морское предложение продолжает улучшаться», - заявили они в своем последнем обзоре рынка.

Производители железной руды в Австралии, крупнейшем поставщике для ведущего производителя стали в Китае, изо всех сил пытаются удержать производство на высоком уровне, хотя аналитики говорят, что объемы отгрузки обычно улучшаются в последнем квартале.

Но они исключили падение цен ниже $100 за тонну, сославшись на все еще ограниченный рынок.

Напомним, цена железной руды росла с ноября 2020 года по середину июля 2021 года в связи с быстрым восстановлением экономики Китая и масштабной реализацией инфраструктурных проектов в КНР.

На сегодня мировые цены на железную руду устойчиво вошли в нисходящий тренд. Снижение мировых цен на железную руду началось вследствие введения Китаем правительственных ограничений на производство стали и импорт железорудного сырья. В частности, металлургические компании Китая в июле сократили импорт железной руды на 21,4%, в июне импорт был сокращен на 12%.

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch прогнозируют глобальный рост добычи железной руды. Если в 2016-2020 годах добыча железной руды в мире снижалась в среднем на 2,3% в год, то по прогнозу Fitch темпы роста добычи составят в среднем 3,6% в период с 2021 по 2025 год. Это указывает на долгосрочную тенденцию падения цены железной руды.