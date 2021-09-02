Какой официальный документ могли бы подписать по итогам своей встречи Байден и Зеленский? Этот вопрос в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассматривает политический эксперт Антон Малеев.

«Ещё за полгода до встречи Зеленского и Байдена мы должны были бы знать, какие документы они собираются подписывать. А если не нам, то это следовало бы знать, по крайней мере, американской стороне. Но ничего подобного нет. То, что о подписании документа ничего не известно – это свидетельство качества работы нашего посольства в США. Речь не идёт о подробностях документа, но стоило бы знать хоть его приблизительный смысл. А если мы этого не знаем, то стоило бы спросить господина Кулебу и госпожу Маркарову, чем они всё это время занимались», - говорит эксперт.

Он выразил сомнение в самом существовании каких-то подготовленных текстах, во всяком случае, с украинской стороны.

«Если наша дипломатия ничего не может рассказать о содержании документов, это значит, что таких документов просто нет. И нет понимания того, что в них могло бы быть. Ну, может быть, американцы что-то и предложат, а мы подпишем. А если не предложат – просто публично заявим, что всё хорошо. Но если после переговоров не будет хотя бы совместной пресс-конференции – это точно можно будет назвать имиджевой потерей для Украины», - считает Антон Малеев.

Как сообщает Politeka, ранее политолог Мирослава Майнина заявила, что сотрудничество Украины и США не может регулироваться каким-то одним документом.

Также Politeka сообщала, что политолог Максим Яли прокомментировал перенос даты встречи президентов