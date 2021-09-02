Калушская ТЭЦ остановила работу из-за отсутствия топлива.

Об этом сообщил народный депутат Михаил Бондарь.

"Сегодня работу остановила государственная Калушская ТЭЦ на Ивано-Франковщине. Причина – отсутствие угля. Склады пустые, средств на покупку угля у энергетиков нет. Более 600 работников могут оказаться без работы. А 60-тысячный город Калуш рискует накануне отопительного сезона остались без света и тепла», - сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

По его словам, под угрозой и промышленное производство в городе, которое зависит от работы ТЭЦ, что приведет к социальной катастрофе.

«Требую от власти немедленно вмешаться в ситуацию и не допустить простой теплоэлектроцентрали. Правительство уже довело до банкротства государственные шахты, теперь на грани краха целые энергетические предприятия, от которых напрямую зависит благополучие десятков тысяч семей», - заявил нардеп.

Напомним, производители электроэнергии в пределах энергоострова Бурштынской ТЭС – Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области, вынуждены продавали электроэнергию по цене не выше 96 коп./кВт ночью и 2,05 грн/кВт.час в пиковые часы поживания. Это в 4-5 раз дешевле, чем в соседних странах – Словакии и Венгрии.

Цена, по которой ТЭС и ТЭЦ в этом регионе продают электроэнергию не покрывает себестоимость производства, что лишает производителей возможности закупать уголь и газ.