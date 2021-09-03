Компании «Торум» (входит в группу «Трейд Коммодити») и «Альянс Энерго Трейд» поставят государственной «Укрзализныци» 15 000 тонн дизельного топлива по цене котировок в порту Роттердам (Нидерланды) плюс от 51 до 68 долларов за тонну на доставку его в Украину.

Об этом свидетельствуют результаты аукционов в системе ProZorro.

«Торум» выиграл тендеры на 12 тыс. т с расчетной ценой от 26 774 до 27 230 грн/т. «Альянс Энерго Трейд» выиграла тендер на 3000 тонн по 26 774 грн/т.

По расчетам издания enkorr, так называемая фиксированная «грязная» маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ в порту Роттердам, составит у «Торум» $51,3-68,2/т, у «Альянс Энерго Трейд» — $51,3/т.

Напомним, в августе «Укрзализныця» приобрела дизельное топливо у Кременчугского НПЗ по цене в порту Роттердам + $50 на тонне.

НАК «Нафтогаз Украины» летом 2021 года продал украинский бензин со своего Шебелинского НПЗ по цене Роттердам+ $23/т.

«Дизельная» формула является идентичной к формуле на уголь «Роттердам+», которая действовала с 2016 по 2019. Обе они основаны на котировках топлива в порту «Роттердам+» затраты на доставку к потребителю в Украине.