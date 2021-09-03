Экономить энергозатраты на производстве или в офисе поможет комплексный подход. Что он включает, рассказали у поставщика электроэнергии, газа и энергоэффективных решений YASNO в материале для издания Деловая столица.

Чтобы определить, как уменьшить расходы на электроэнергию, отопление и газ, сначала необходимо провести энергоаудит предприятия или его отдельных подразделений. Энергоаудит поможет выявить источники потерь энергии и причины неэффективного использования энергоресурсов. По его результатам предприятие должно получить отчет в формате четкого бизнес-плана с подробным указанием мер, которые необходимы для экономии ресурсов, их стоимости, сроков окупаемости, плана внедрения и возможного эффекта.

Модернизировать производство за счет инвестора и будущего сбережения энергоресурсов можно благодаря услуге энергосервиса. Энергосервисная компания (ЭСКО) финансирует и внедряет для своих клиентов энергоэффективные мероприятия «под ключ», а также гарантирует существенное уменьшение затрат на энергоресурсы. YASNO инвестировал 550 млн грн в 90 энергосервисных проектов. Достигнутая экономия на каждом из этих проектов составляет от 25 до 90%.

Для компенсации собственных потребностей в электроэнергии сегодня все большую популярность приобретает такое решение как установка солнечных панелей на крышах торговых, складских, производственных зданий. Даже без присоединения малых солнечных электростанций к электросетям операторов системы распределения (ОСР) и без оформления «зеленого» тарифа это позволяет компенсировать от 10% до 30% своих потребностей в электроэнергии вместо того, чтобы покупать ее из энергосети.

В сочетании с системами накопления электроэнергии (аккумуляторами) можно обеспечить большую надежность и автономность производства.

«Чтобы достичь наилучших результатов в экономии, бизнесу важно начать работу сразу в нескольких направлениях. Конечно, они могут отличаться в зависимости сферы деятельности компании, но главные принципы остаются неизменными. Благодаря их внедрению каждое предприятие может экономить ресурсы и средства, что позволит снизить себестоимость продукции и положительно влиять на производительность бизнеса», – отметил Евгений Бушма, директор по продажам и обслуживанию клиентов YASNO.