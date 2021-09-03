Государственная ТЭЦ в Калуше прекратила работу, поскольку действующие ценовые ограничения (прайскепи) в зоне Бурштынского энергоострова не позволяют ей покупать уголь

Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Остановила работу Калушская ТЭЦ. Причина – отсутствие топлива. На складе ТЭЦ всего 1,9 тыс. тонн угля. Отставание от графика накопления, утвержденного Министерством энергетики, - 23,6 тыс. тонн. Логика следующая: текущие цены на рынке "на сутки вперед" (РДН) Бурштынском энергоострове не позволяют закупать необходимые объемы угля. А удерживает цены на низком уровне price cap, уровень которых является неизменным с 1 июля 2019 года", - сообщил эксперт.

Он отметил, что при текущих ценовых ограничениях с одной стороны и ценах на уголь и газ с другой – генерирующие компании в зоне Буршстинського энергоострова не в состоянии покрыть себестоимость производства.

Эксперт добавил, что пересмотр искусственных ограничений в Бурштынском энергоострове, где работает в том числе государственная ТЭЦ, - это компетенция НКРЭКУ.

"Себестоимость работы ТЭЦ и ТЭС на угле с сегодняшними ценами на уголь существенно превышает price cap в БуОС. К примеру, ориентировочная себестоимость генерации Калушской ТЭЦ при цене на уголь даже в 2500 грн/тонну (с учетом доставки) составляет 2065 грн/Мвтч, что даже выше уровня дневного price cap 2048 грн/Мвтч", - отметил Омельченко.

Напомним, накануне нардеп Михаил Бондарь сообщил, что Калушская ТЭЦ прекратила работу из-за нехватки угля. ТЭЦ работает отделено от основной энергосистемы Украины. Цена, по которой государственная ТЭЦ может продавать электроэнергию, ограничена решением НКРЕКП.