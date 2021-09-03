Цены на руду прогнозируемо снижаются и власти следует поддержать отечественных металлургов, а не усиливать налоговое давление на них

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Главный определяющий игрок на рынке Китай целенаправленно делает все, чтобы снизить цену на сырье, прежде всего на руду. Думаю, что они добьются своего, цена упадет ниже 100 долларов в самое ближайшее время. Уже сейчас мы видим достаточно резкое падение", - рассказал Каленков.

По его словам, в случае дальнейшего снижения цен на руду, в ближайшее время украинским предприятиям сложно будет конкурировать на мировых рынках, поскольку себестоимость отечественной руды в несколько раз выше, чем у основных зарубежных игроков - австралийских, бразильских и южноафриканских производителей.

"У этих компаний уровень себестоимости очень низкий, меньше 25 долларов за тонну. Они доминируют в мировой торговле, и они диктуют цены. Поэтому, когда цены падали ниже 40 долларов и т.д., они все еще работали прибыльно, а мы уже были в глубоких убытках. У нас себестоимости на наших предприятиях в 2-3 раза выше, чем у этих наших конкурентов… Поэтому как только цены пойдут вниз, а это уже происходит сейчас, нам будет очень тяжело конкурировать на этом рынке", - объяснил Каленков.

По его мнению, в такой ситуации украинская власть должна оказать поддержку предприятиям ГМК, а не усиливать налоговое давления на них, что предлагается законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600).

"Законопроект делает нашу горнорудную отрасль еще более неконкурентоспособной. Мы потеряем рынок тем же россиянам, если по европейскому рынку. Если рынок китайский, потеряем его австралийцам, южноафриканцам. Я очень надеюсь, что к этому вопросу осенью вернутся, посмотрят на это трезво, посмотрят динамику цен за последние 5-7 лет и установят уровень налогообложения, который не будет нас ставить в худшее положение, чем наши конкуренты", - подчеркнул Каленков.

Ранее сообщалось, что 19 августа цены на руду на товарных биржах упали до $134,05 /т., что является самым низким показателем с весны 2021 года.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение ренты на добычу железной руды.