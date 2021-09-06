Госэнергонадзор дал рекомендации по уменьшению аварийности оборудования тепловых электростанций (ТЭС) в текущих условиях ограниченного финансирования ремонтных кампаний.

Об этом говорится в сообщении государственного агентства.

«Для повышения надежности работы энергетического оборудования украинских теплоэлектростанций Госэнергонадзор рекомендует: провести технико-экономический анализ ремонтного обслуживания с учетом аварийности после выполненных ремонтов и разработать мероприятия по обеспечению надежности энергетического оборудования и эффективности использования средств, улучшение ремонтного обслуживания ТЭС», - говорится в сообщении.

Агентство также рекомендует усилить контроль за ходом ремонтных работ, осуществляемых подрядными организациями, а также повысить требования к приемке наиболее ответственных узлов из ремонта и реконструкции.

Также Госэнергонадзор рекомендовал организовать пооперационный контроль и повузлове прием работ выполненных подрядными организациями в рамках ремонта оборудования ТЭС.

Напомним, из-за искусственного падения цен на электроэнергию ниже себестоимости производства в 2020-2021 году, генерирующие компании не имели достаточно средств для ремонта и обновления оборудования.

Дефицит средств одновременно с повышенной нагрузкой на ТЭС привел к увеличению случаев аварийного отключения оборудования.

Ситуация с ценами реализации электроэнергии производителями стабилизировалась в августе 2021 года, что позволило производителям закупать топливо и проводить капитальные ремонты оборудования.



