Из-за непогашенных долгов на балансирующем рынке, ПАО «Центрэнерго» вынуждено просить у госбанков кредит на сумму около 1 млрд грн для закупки угля перед отопительным сезоном

Об этом сообщает Энергореформа со ссылкой на комментарий Фонда госимущества Украины. Необходимость получения кредита в «Центрэнерго» объяснили дефицитом оборотных средств, связанным с длительными задержками в 8-9 месяцев расчетов со стороны НЭК «Укрэнерго» за работу на балансирующем рынке.

«Сумма необходимого кредита равна сумме накопленных «Укрэнерго» просроченных долгов почти в 1 млрд грн», – разъяснили в ведомстве. Неделей ранее вопрос привлечения кредитных средств госбанков на закупку угля для формирования необходимых запасов под прохождение отопительного сезона обсуждался на совещании в Минэнерго.

Напомним, долги «Укрэнерго» перед производителями электроэнергии за услуги на балансирующем рынке составляют около 11 млрд грн.

По мнению многих экспертов, в преддверии подготовки Украины к отопительному сезону эти средства критически необходимы участникам рынка для закупки топлива, поддержания и ремонта оборудования.

Как сообщалось, 19 августа Хозсуд Киева частично удовлетворил иск КП «Киевтеплоэнерго» к «Укрэнерго» и решил взыскать с ответчика 676,2 млн грн задолженности.

«Киевтеплоэнерго» обвинило системного оператора в том, что госпредприятие ненадлежащим способом выполняет обязательства по договору об участии в балансирующем рынке.