Компания "ДТЭК Энерго" заключила уже второй контракт на закупку угля для тепловых электростанций в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду

Об этом говорится в сообщении компании.

"ДТЭК Энерго заключила уже второе соглашение на поставку польского угля в Украину. На этот раз – на импорт 20 тыс. т топлива. Первая партия в рамках нового контракта с шахты Zakład Górniczy Brzeszcze, объемом 2200 тонн, уже поступила в Украину», - говорится в сообщении компании.

Топливо предназначено для нужд Добротворской и Бурштынской ТЭС, которые находятся рядом с границей с Польшей. Всего в сентябре ДТЭК ожидает поставку 80 тыс. т топлива из Польши. Из них 60 тыс. т - в рамках подписанного в августе компанией и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. т угля и дополнительные 20 тыс. т - в рамках второго контракта с новым поставщиком.

По состоянию на 6 сентября запасы угля на складах ТЭС «ДТЭК Энерго» выросли до 631 тыс. т. Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. Т. 27 августа ДТЭК и «Центрэнерго» договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.