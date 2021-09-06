Стоимость железной руды на мировых рынках продолжает падение.

Так, на момент завершения торгов 6 сентября, цена на бирже составила $131,50 за тонну. Об этом свидетельствуют данные S&P Global Platts, ежедневно публикующего товарные котировки.

Предыдущий минимум был зафиксирован 19 августа: тогда цены на руду обвалились до $134,05/т., что является самым низким показателем с весны 2021 года.

Напомним, по данным таможенной службы, за восемь месяцев текущего года Украина увеличила выручку от экспорта черных металлов на 73,15% – до $8,9 млрд. В августе поступления от экспорта составили $1,4 млрд.

Ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что период высоких цен на руду и металлы заканчивается, и скоро отечественным предприятиям ГМК придется тяжело конкурировать на мировых рынках с основными мировыми производителями руды.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук пояснил: цены на основные экспортные позиции украинских производителей начали снижаться, поэтому украинские власти должны оказать поддержку горно-металлургическому комплексу страны, и не повышать налоги, которые станут дополнительным бременем для промышленников. Кроме того, власть должна быть готова к тому, что обвалится курс гривны – который держался на стабильном уровне благодаря валютным поступлениям от экспорта.