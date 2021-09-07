Украина потратила на импорт российской электроэнергии более 5 млрд грн, которые пошли на финансирование российской вооруженной агрессии.

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко в эфире телеканала «Украина 24».

«За последние два года государство потратило более 5 млрд гривен на закупку тока из страны-агрессора и подконтрольного ей режима в Беларуси. Эти 5 млрд грн пошли не на зарплате украинским шахтерам, энергетикам и атомщикам, а на финансирование российской армии, которая аннексировала Крым и воюет против Вооруженных Сил Украины на Востоке нашего государства», - подчеркнул Наливайченко.

Он напомнил, что весной парламент принял закон о запрете импорта российской электроэнергии как минимум до конца 2021 года. Однако, на сегодня власть, вопреки закону, делает все для того, чтобы восстановить преступный импорт уже с 1 октября.

«Закупка электроэнергии у страны-агрессора – это преступление против национальных интересов. И за это политики и чиновники должны и будут отвечать перед законом», - добавил нардеп.

Напомним, в 2021 году Украина импортировала из России и Беларуси электроэнергию на сумму свыше 1 млрд грн. Импорт привел к убыткам украинских производителей электроэнергии.

В апреле Верховная рада приняла проект закона о запрете импорта из России и Беларуси до конца 2021 года, однако НКРЭКУ решила ограничить поставки лишь на 4 месяца, до 30 сентября 2021 года.