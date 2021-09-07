Искусственные ценовые ограничения в Бурштынском энергоострове (Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области) не покрывают себестоимость производства электроэнергии, что может привести к веерным отключениям потребителей в регионе

Об этом говорится в обращении Первой энергетической ассоциации Украины к правительству и НКРЭКУ.

«Продолжение практики ценовых ограничений в условиях убыточности производства электроэнергии, тем более на уровне не покрывает себестоимость производства электроэнергии, не имеет оправдания и будет иметь печальные последствия при прохождении осенне-зимнего максимума нагрузки. Дальнейшие промедления с большой вероятностью приведут к веерным отключениям электроэнергии в Острове», - говорится в обращении ассоциации.

По действующим ценовым ограничениям, производители в зоне Бурштынского острова не имеют средств на закупку угля. Следствием этого уже стала остановка государственной Калушской ТЭЦ 30 августа.

"Для бесперебойности поставок угля на склады ТЭС и ТЭЦ сейчас, как никогда, важно отменить, или по крайней мере, повысить до уровня торговой зоны ОЭС Украины предельные ценовые ограничения, что даст возможность генерации контрактовать уголь», - говорится в обращении Ассоциации.

Напомним, 31 августа прекратила работу Калушская ТЭЦ из-за нехватки угля. ТЭЦ работает отделенная от основной энергосистемы Украины, в Бурштынском энергоострове. Цена, по которой государственная ТЭЦ может продавать электроэнергию ограничена решением НКРЭКУ и не покрывает себестоимость производства электроэнергии.