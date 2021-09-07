ДТЭК присоединился к информационной кампании Украины на ВВС Global News к 30-летию Независимости Украины, инициированной Министерством иностранных дел
Об этом говорится в сообщении компании.
«30-летие Независимости Украины — это важное событие. Отмечая этот праздник, государство и бизнес объединяют усилия, чтобы вывести Украину и восприятие ее в мире на качественно новый уровень. Украина и украинский бизнес сегодня имеют свои истории успеха, о которых стоит рассказывать громче», — цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.
Он подчеркнул, что более 16 лет ДТЭК инвестирует в энергонезависимость нашего государства, строит новую энергетику Украины, внедряет инновации и новые технологии, от которых зависит декарбонизация отрасли и энергобезопасность страны.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство и бизнес преследуют общую цель - чтобы Украина ассоциировалась в мире с технологиями и инновациями, новыми экономическими возможностями, перспективами удачных инвестиций.
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«Я признателен украинскому бизнесу, который уже откликнулся на наш призыв совместно воплотить этот амбициозный проект и приглашаю остальные украинские компании присоединиться к продвижению положительного имиджа Украины в мире», — цитирует пресс-служба слова министра.
Промокампания Украины на ВВС будет продолжаться до ноября. Она рассчитана на зрителей в мировых финансовых и бизнес-столицах и будет запускаться под ключевые экономические события мира.
Целевая аудитория кампании – международный бизнес, потенциальные инвесторы, предприниматели, собственники международных технологических и финансовых корпораций.