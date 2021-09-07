ДТЭК присоединился к информационной кампании Украины на ВВС Global News к 30-летию Независимости Украины, инициированной Министерством иностранных дел

Об этом говорится в сообщении компании.

«30-летие Независимости Украины — это важное событие. Отмечая этот праздник, государство и бизнес объединяют усилия, чтобы вывести Украину и восприятие ее в мире на качественно новый уровень. Украина и украинский бизнес сегодня имеют свои истории успеха, о которых стоит рассказывать громче», — цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

Он подчеркнул, что более 16 лет ДТЭК инвестирует в энергонезависимость нашего государства, строит новую энергетику Украины, внедряет инновации и новые технологии, от которых зависит декарбонизация отрасли и энергобезопасность страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что государство и бизнес преследуют общую цель - чтобы Украина ассоциировалась в мире с технологиями и инновациями, новыми экономическими возможностями, перспективами удачных инвестиций.

«Я признателен украинскому бизнесу, который уже откликнулся на наш призыв совместно воплотить этот амбициозный проект и приглашаю остальные украинские компании присоединиться к продвижению положительного имиджа Украины в мире», — цитирует пресс-служба слова министра.

Промокампания Украины на ВВС будет продолжаться до ноября. Она рассчитана на зрителей в мировых финансовых и бизнес-столицах и будет запускаться под ключевые экономические события мира.

Целевая аудитория кампании – международный бизнес, потенциальные инвесторы, предприниматели, собственники международных технологических и финансовых корпораций.