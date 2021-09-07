Для достижения целей Green Deal Украине необходимо углубить реформы и либерализовать энергетический сектор
Такое мнение высказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе международной конференции «Энергетический сектор в Украине — современные события и будущие возможности для бизнеса», которая была организованна Восточным комитетом экономики Германии.
«Украина может сделать свой весомый вклад в декарбонизацию Европы. Для Украины единственный путь достижения амбициозных целей европейского Green Deal— это углубление реформ и либерализация энергетического сектора. Именно сейчас пришло время перейти от политических деклараций к конкретным действиям», — сказал Максим Тимченко.
Он напомнил, что ДТЭК уже стал на путь декарбонизации.
«ДТЭК поставил цель к 2040 году достичь углеродной нейтральности. Однако для масштабирования процесса декарбонизации на всю украинскую экономику сегодня критически необходимо создать условия для инвестиций в возобновляемые источники энергии и водородные проекты», - добавил Максим Тимченко.
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Для обеспечения технологического фундамента и обмена экспертизой в процессе энергетической трансформации ДТЭК инициировал углубление сотрудничества с Siemens Energy и подписал меморандум о взаимопонимании.
ДТЭК уже имеет многолетний опыт сотрудничества с немецкими компаниями, чей опыт и научно-техническая база могут быть ценными для трансформации украинского энергетического сектора.