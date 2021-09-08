«ДТЭК Энерго» ожидает первую партию угля из Казахстана до конца этой недели, заявил генеральный директор Ильдар Салеев

«Уже на этой неделе в Украину должен зайти первый состав с углем из Казахстана. Первая поставка из этой страны ожидается в объеме около 4 тыс. т», - сообщил Салеев во время панельной дискуссии Energy Club.

Он уточнил, что для обеспечения стабильности украинской энергосистемы компания, в первую очередь, использует уголь украинской добычи, однако уже заключила импортные контракты на поставку дополнительных объемов из Польши, США и теперь Казахстана.

«Мы уже сейчас делаем все возможное, чтобы наша страна могла спокойно пройти отопительный сезон, и у украинцев зимой был и свет, и тепло. Для обеспечения стабильности украинской энергосистемы мы, в первую очередь, используем уголь украинской добычи. Но также дополнительно и первыми среди компаний начали его заблаговременный импорт из Польши, США, Казахстана», - добавил Салеев.

Глава «ДТЭК Энерго» сообщил, что запасы угля на складах ТЭС ДТЭК растут и по состоянию на 7 сентября составили 623 тыс. т.

Он также подчеркнул, что для стабильного прохождения отопительного сезона необходимо, прежде всего, стабильная ситуация с тарифообразованияем, а также погашение долгов на балансирующем рынке. Только долги «Укрэнерго» перед генерациями «ДТЭК Энерго» составляют 1,9 млрд грн, перед всеми участниками рынка – около 11 млрд грн.

Напомним, в августе ДТЭК Энерго подписал соглашение на поставку 320 тыс. т угля из Польши (с угледобывающего предприятия Bogdanka). Контракт рассчитан на август 2021 - январь 2022. Из этой партии уже импортировано 40 тыс. т, всего в сентябре ожидается – 60 тыс. т.

Позднее компания заключила еще один контракт на поставку с польской шахты Zakład Górniczy Brzeszcze. Первая партия объемом 2,2 тыс. т уже поступила в Украину. Ожидается, что в сентябре на ТЭС компании поступит 20 тыс. т в рамках этого контракта.

Также ДТЭК Энерго совместно с «Центрэнерго» согласовал с американской компанией поставку 75 тыс. т угля. Судно с топливом прибудет в Украину в ближайшие месяцы.