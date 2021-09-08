Период высоких цен на сырье на мировых рынках закончился, они стремительно падают

Если власть сейчас повысит налоги для экспортеров, страна недополучит валютные поступления, а экономический рост затормозится. Об этом заявил директор Центра политического анализа Владимир Головко.

"Действительно, был рост цен на руду. Но Китай стал охлаждать спрос, а Китай - один из ключевых покупателей сырья на мировом рынке. И мы будем видеть определенное торможение экономического роста. Я думаю, что это ударит и по показателям ведущих металлургических компаний Украины», - отметил Головко.

По его мнению, в такой период власть не должна повышать налоговое давление на экспортеров, как это предусмотрено инициированным ею законопроектом 5600, где существенно увеличиваются налоги. Также Эксперт напомнил, что похожая политика со стороны властей в 2008 году спровоцировала кризис в промышленности, когда предприятия оказались на грани остановки.

"Есть опыт 2008 года. Тогда тоже правительство пыталось, видя спекулятивный рост по всем показателям металлургии, через тарифы и прочие средства забрать эти премии спекулятивно у наших производителей. Но уже через месяц, с августа 2008 года, началось торможение развития. А за два месяца, в ноябре предприятия оказались на грани остановки. Поэтому надо вспомнить этот опыт правительства и убедиться, что не надо мыслить одним месяцем», - сказал Головко.

Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что государство не должно спекулировать высокими ценами на сырье, потому что это всегда приводит к падению инвестиций.

В то же время экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что период высоких цен на руду и продукцию металлургов заканчивается, скоро отечественным предприятиям ГМК будет сложно конкурировать на мировых рынках, поэтому в таких условиях недопустимо повышать для них налоги.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение ренты на добычу железной руды.