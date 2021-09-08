Государственной компании "Центрэнерго" не хватает 1 млрд грн для закупки угля и прохождения отопительного сезона
Об этом заявил член дирекции госкомпании Владимир Галущак во время электроэнергетического форума, который организовал Energy Club.
"Для стабильного прохождения ОЗП нам необходимо 3 млн т угля на складах: 2 млн т - это государственные шахты, 1 млн т - это импорт. Сегодня компания имеет дефицит средств для покупки угля, который оценивается в 1 млрд грн", - цитирует слова Галущака издание Expro.
Галущак добавил, что компания уже заключила контракты на импорт угля из Польши и США через международного трейдера, компанию Trafigura.
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Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.
Ранее госкомпания "Центрэнерго" обращалась к государственным банкам с просьбой предоставить кредит 1 млрд грн для закупки угля.