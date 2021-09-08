Компания ДТЭК за 10 лет инвестировала в модернизацию тепловых электростанций 28 млрд грн, что позволило сократить выбросы загрязняющих веществ на 58%

Об этом заявили в компании «ДТЭК Энерго».

«ДТЭК Энерго», как ответственная и надежная компания, инвестировала в модернизацию и ремонты тепловых электростанций свыше 28 млрд грн. С 23 реконструированных энергоблоков в Украине, 21 - это энергоблок ТЭС «ДТЭК Энерго», где был или построен или реконструирован электрофильтр.

Как следствие ТЭС за последние 8 лет сократили выбросы загрязняющих веществ на 58%», - сообщили в компании.

Как следствие, ТЭС ДТЭК сократили выброс пыли на 67%. Инвестиции только в электрофильтры составили более 2,2 млрд грн. В компании подчеркнули, что в 2021 году Госэкоинспекция не выявила никакого превышения норм выбросов на ТЭС ДТЭК.

«Соответствие допустимым предельным нормам выбросов ТЭС ДТЭК Энерго, установленных разрешениями, подтверждается как внутренним мониторингом, так и результатам плановых проверок Госэкоинспекции в 2021 году, которые не выявили превышений предельных норм выбросов на ТЭС компании», - добавили в ДТЭК.