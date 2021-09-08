Запасы угля на складах ТЭС компании «ДТЭК Энерго» в августе увеличились на 14%.

Об этом сообщил генеральный директор «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев во время дискуссии на Energy Club.

«Запасы угля на складах наших ТЭС растут. Только за август они увеличились почти на 77 тыс. т или на +14%», - сообщил Салеев.

Он добавил, что по состоянию на 7 сентября на станциях ДТЭК находилось 623 тыс. т. угля.

«Для обеспечения стабильности энергосистемы мы, в первую очередь, используем уголь украинской добычи. Но также дополнительно начали его заблаговременный импорт из Польши, США, Казахстана», - заявил Салеев.

Напомним, в августе ДТЭК подписал соглашение на поставку 320 тыс. т угля из Польши. Контракт рассчитан на август 2021 - январь 2022. Вскоре компания подписала еще один контракт с другим польским производителем на 20 тыс. т.

Также «ДТЭК Энерго» совместно с «Центрэнерго» согласовал с американской компанией поставку 75 тыс. т угля.

До 15 сентября в Украину должна прибыть первая партия угля из Казахстана для ДТЭК.