Ценовые ограничения (так называемые price-cap) в Бурштынском энергоострове (Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская области) не покрывают себестоимость производства электроэнергии

Об этом говорится в обращении Всеукраинской энергетической ассамблеи в НКРЭКУ с просьбой исправить ситуацию.

«Имеющиеся ценовые ограничения в торговой зоне БуОс находятся на уровне, который не позволяет тепловой генерации покрыть себестоимость производства электроэнергии. Себестоимость работы ТЭЦ и ТЭС на угле по нынешним ценам значительно превышает предельные цены, которые действуют в торговой зоне БуОс», - отметили в ассоциации.

Как следствие 31 августа уже остановила работу Государственная Калушская ТЭЦ. Текущие ценовые ограничения, которые в 2 раза ниже, чем в остальной энергосистемы Украины, создают угрозу для отопительного сезона в регионе, убеждены в ВЕА.

«Исходя из вышеизложенного и с целью недопущения дестабилизации работы энергосистемы Украины при прохождении осенне-зимнего периода 2021/2022 просим вас в составе антикризисных мер установить предельный уровень ограничений цен в торговой зоне БуОс на уровне предельных цен, установленных в торговой зоне ОЭС Украины», - говорится в обращении ассоциации.

Напомним, 31 августа прекратила работу Калушская ТЭЦ из-за нехватки угля. ТЭЦ работает отделенная от основной энергосистемы Украины, в Бурштынском энергоострове. Цена, по которой государственная ТЭЦ может продавать электроэнергию ограничена решением НКРЭКУ и не покрывает себестоимость производства электроэнергии.