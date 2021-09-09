Цены на электроэнергию на рынке «на сутки наперед» РДН на 10 сентября обвалились на 21% до 1,77 грн/кВт.ч на фоне незначительного потепления.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка".

Цены упали до минимума с июля 2021 года.

На 10 сентября цена на 16% будет ниже себестоимости производства электроэнергии, по данным госкомпании «Центрэнерго» составляет 2,1 грн/кВт.ч.

Ранее члены дирекции «Центрэнерго» Владимир Галущак сообщил, что импорт угля для прохождения отопительного сезона возможен лишь при цене на электроэнергию не ниже 2,1 грн/кВт.время.

Напомним, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./ кВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.