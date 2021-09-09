Рынок электрической энергии в сегменте "на сутки вперед" в очередной раз продемонстрировал нестабильность, а решение НКРЭКУ о пересмотре минимального ценового ограничения может обвалить цену еще на 15-20 коп./кВт.ч.

Об этом сообщил директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко.

«Рынок «на сутки вперед» вновь продемонстрировал неадекватность (значительное снижение цен) , что накануне отопительного сезона создает критические риски для всей экономики страны. Какие выводы можно сделать уже сегодня? Рынок далек от стабильности и предсказуемости. Сегодняшний обвал не первый и точно не последний», - заявил эксперт.

Он подчеркнул, что пока любое изменение баланса спроса-предложения приведет к подобным скачкам цен.

«Единственное, что сейчас удерживает нестабильный рынок от провала – нижняя граница прайс-кепу. Изменения в правила работы рынка, которые планирует НКРЭКУ, лишь усугубят ситуацию. Отмена Нижнего прайс-Кэпа для внутрисуточного рынка приведет к новому падению цены минимум на 15-20 коп.",- подчеркнул эксперт.

Он добавил, что при таких условиях будут сорваны импортные контракты на уголь государственной и частной генерации.

Напомним, 10 июля цены на электроэнергию в сегменте РНД обвалились более чем на 20% до уровня ниже себестоимости.

В июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./ кВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.