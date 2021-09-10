Генерирующие компании прилагают максимальные усилия для создания достаточных запасов угля на ТЭС для прохождения осенне-зимнего периода

Об этом сообщил экс-министр энергетики Иван Плачков в ходе выступления на форуме Еnergy Club.

«Очень позитивный фактор то, что генерирующие компании, несмотря ни на что, делают все возможное и невозможное для того, чтобы в оставшееся время накопить топливо. И я знаю, и ДТЭК заключает контракты. И они консолидировались даже с «Центрэнерго». Это очень позитивный фактор», - сообщил Плачков.

Экс-министр добавил, что сверхусилия генерирующих компаний, особенно при помощи государства, позволят нивелировать угрозы перебоев с поставками электричества во время осенне-зимнего периода.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 340 тыс. т. Также ДТЭК начал импорт из Казахстана.