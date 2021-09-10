ВСК выявила вопиющие факты коррупции в «Укрзализныце», правительство немедленно вмешаться в ситуацию.

Об этом заявил народный депутат, член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния «Укрзализныци» Константин Бондарев.

«Во время работы временной следственной комиссии мы увидели вопиющие факты коррупции, безответственности наблюдательного совета, а также всего руководства. Только одно хочу вам доложить, один факт. Заседание наблюдательного совета на теплоходе «Волна». В Укрзализныце есть собственная «Волна», теплоход. Мы с вами, а также весь украинский народ заплатили за это 400 000 гривен, чтобы отдыхала наблюдательный совет », - рассказал Бондарев.

По его словам, из-за коррупции и непрофессионализма менеджмента УЗ компания находится в тяжелом финансовом состоянии, и пытается решить финансовые проблемы за счет повышения тарифов на перевозки для бизнеса, только усугубляет ситуацию.

«Повышается стоимость перевозки. К чему это приводит? Мы теряем рынок перевозки. Уменьшается количество перевозки. Идут люди на перевозку по автодорогам, куда вкладываются огромные средства. Эта безответственность - это кризис, который надо решать », - сказал Бондарев.

По мнению депутата, в ситуацию должен немедленно вмешаться правительство - назначить новых членов наблюдательного совета УЗ и провести расследование выявленных фактов коррупции и злоупотреблений.

«Мы обращались к правительству, к премьер-министру. Мы просили, чтобы немедленно назначили новых членов наблюдательного совета и нарушили соответствующие уголовные дела по тем, кто сейчас работал и отдыхал за наш с вами», - сказал Бондарев.

Ранее Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента «Укрзализныця» ежегодно теряет более 10 млрд грн.

В то же время генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что миллиарды прибыли «Укрзализныци» от грузовых перевозок не направляются на развитие компании, а расходы на содержание непрофильных активов и разворовываются.