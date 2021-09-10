Ремонтная кампания на тепловых электростанциях идет по графику, ТЭС будут полностью готовы к работе в осенне-зимний период.

Об этом заявил главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко.

«Тепловая генерация будет готова по-максимуму: ремонты выполняются. В этом году в ОЗУ должно было быть выполнено 52 ремонта тепловых энергоблоков. На текущий момент уже 28 энергоблоков отремонтировано. 14 энергоблоков находятся в ремонте и останется совсем немного, чтобы обеспечить возможность работы всех энергоблоков в осенне-зимний период», - сообщил Зайченко во время выступления на форуме Епегду club.

Он также отметил, что ремонтная кампания на блоках АЭС, в отличие от предыдущего года, также выполняется по графику и АЭС будут готовы к зиме.

Как сообщалось, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./ кВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали ремонтную кампанию.