В программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24» политолог Алексей Якубин прокомментировал проект бюджета Украины на следующий год, в частности его скандальные моменты.

Прежде всего эксперт напоминает о быстрых увольнениях, которые происходили в последнее время. В частности, он говорит о министре здравоохранения, предполагает, что назначат также нового министра обороны. «Другое дело, что из того, что мы сейчас видим, это все немножечко оттягивается дальше по времени», - рассуждает Якубин.

Как он объясняет, все дело в том, что Кабинет министров сейчас занимается проектом бюджета на следующий год. «И там очень много скандальных моментов есть», - добавляет политолог.

Якубин отмечает, что речь идет о скандальных законопроектах 5600 и 5636, кроме того, Кабмин собирается изменить налоговую базу. «Если эти законопроекты будут приняты — мы реально увидим удар здесь, например, по ценам на продовольствие», - предупреждает он и добавляет, что это касается также птицеводства, скотоводства и мелких и средних производителей. Эксперт заключает, что проект нужно подать в первом чтении уже до 15 сентября.

Как сообщала Politeka, Якубин рассказал о роли спикера ВР Разумкова в нынешнем политическом раскладе .