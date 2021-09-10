Законодательство должно быть адаптировано к европейскому. Так нардеп от Европейской Солидарности Ирина Геращенко объяснила инициативу проверки законопроекта №5599 Венецианской комиссией.

Об этом она заявила в эфире телеканала «Украина 24».

По ее мнению, за нынешнюю редакцию голосовать нельзя, документ должен быть доработан. И прежде чем поддерживать его во втором чтении - стоит показать Венецианской комиссии.

"В этом законе нарушаются права человека, там нет ничего о борьбе с олигархами. Извините, пожалуйста, вы заведете сайт, который станет успешным, его назовут медиа, вас назовут олигархами, его закроют этот сайт и вас еще будут таскать потом», - заявила Геращенко.

Напомним, проверку законопроекта поддержало четыре оппозиционные партии. В частности "Голос" подтвердил свое решение вчера. За слова Киры Рудик критерии очень плохо прописаны (в законопроекте – ред.) и они могут быть применены к любому. В при этом, по ее мнению в законе отсутствует справедливая судебная система.

Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отмечает несоответствия Конституции Украины законопроекта #5599 и просит направить его в Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия).