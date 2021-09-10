Законопроект №5599 "об олигархах" направлен на экспертизу в Венецианскую комиссию, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков на брифинге, сообщает "Интерфакс-Украина", передает Обозреватель.

"Он направлен", - сказал Разумков.

Спикер парламента напомнил, что с просьбой направить законопроект в Венецианскую комиссию к нему обратились четыре оппозиционные фракции и представитель Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она отмечала несоответствие Конституции Украины законопроекта и нарушение прав человека, заложенные в нем.

После этого, обращение в Венецианскую комиссию поддержало 4 фракции парламента.