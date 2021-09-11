Решение направить проект закона об олигархах на рассмотрение в Венецианскую комиссию конструктивное и пойдет на пользу Украине
Об этом заявил заместитель председателя Консультативной миссии ЕС в Украине Фредрик Весслау во время форума YES Brainstorming в Киеве, комментируя идею передачи проекта закона об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.
«Венецианская комиссия всегда имеет большой авторитет в деле законотворчества. Их выводы по таким вопросам играют в Украине конструктивную роль. Думаю, в целом вам было бы полезно послушать мнение Венецианской комиссии», - заявил он в эфире телеканала «Украина 24».
Ранее идею получения заключения Венецианской комиссии по этому проекту закона поддержал экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт.
Как сообщалось, 10 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков направил законопроект №5599 об олигархах по заключение в Европейскую комиссию «За демократию через право (Венецианскую комиссию).
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2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекта Конституции об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.