Украина сильно зависит от цен на мировых рынках, поэтому государство должно создать финансовые фонды для поддержки бизнеса во время падения цен и кризисов

Об этом заявил экономист Андрей Блинов.

«Украина, как страна довольно много экспортирует сырьевых полуфабрикатов, очень зависит от тех рынков, которые мы называем мировыми, имеющих высокую степень колебания или волатильные рынки. Например, если цена на какой-то товар может расти втрое в течение двух лет или падать. Это касается не только украинского экспорта. Это, в принципе, традиционная такая карма сырьевых стран», - пояснил Блинов.

По его мнению, в такой ситуации государство должно создать резервные фонды, чтобы поддержать бизнес в периоды, когда цены на мировых рынках резко снижаются, как это происходит сейчас. И создавать такие фонды нужно в благоприятные периоды, когда мировые цены на сырье держатся на высоком уровне.

«Государство должно создавать мощные материальные резервы, мощные возможности для того, чтобы выравнивать ситуацию поддержки в периоды кризисов. Вы знаете, что как нефтяные страны – Норвегия, Россия, Саудовская Аравия делают различные фонды развития или будущих поколений, или резервные фонды именно в такие худые годы эти средства», - отметил Блинов.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что в условиях падения мировых цен на металл и руду является недопустимым повышать налоговое давление на предприятия ГМК, по его мнению, сейчас власть должна поддержать экспортеров и стимулировать рост внутреннего спроса на их продукцию.

В то же время директор GMK Center Станислав Зинченко считает, что государство не должно спекулировать высокими ценами на сырье, потому что это всегда приводит к падению инвестиций.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), который предусматривает повышение налогов для бизнеса, в частности ренты на добычу железной руды.