Проект закона об олигархах создает для Украины опасный прецедент, который ничем хорошим не закончится.

Такое мнение каналу "Украина24" высказал Старший научный сотрудник Института Гувера, Стэнфордский университет Нил Фергюсон во время форума YES в Киеве.

«Это опасный прецедент - пытаться создать исключительные законы для конкретных социальных слоев. Это уже имело плохую историю и именно в этой части света», - подчеркнул Фергюсон.

По его словам, в целом сомнительной выглядит идея принимать специальные законы для категорий граждан по социальным статусом.

«Я считаю, что это плохая идея относиться к людям по-разному согласно их социального или имущественного положения. Я говорю о тех временах, когда разные классы использовали такие слова, как” кулаки», к этим людям относились иначе - в соответствии с законом, действовавшим тогда", - добавил старший научный сотрудник Института Гувера Стэнфордского университета.

Предоставляем 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекта Конституции об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

10 сентября Разумков направил законопроект №5599 об олигархах для получения заключения в Европейскую комиссию «За демократию через право (Венецианскую комиссию). Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.