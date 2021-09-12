Проект закона об олигархах предусматривает превышение конституционных полномочий президента и СНБО и нарушение базовых прав человека.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время выступления на форуме YES в Киеве.

«Проблема этого закона? Первое, есть безусловно преувеличение полномочий СНБО и Президента. Однако, нам не нужно забывать о правах человека. В связи с этим законопроектом человек, когда будет приниматься решение об ограничении ее в правах, не имеет никакой возможности себя защитить, предоставить устные или письменные возражения», – заявила Людмила Денисова.

Ранее Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекта Конституции об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

10 сентября Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Сам проект закона об олигархах на YES раскритиковать иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как такой, что нарушает принципы демократии и верховенства права.

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