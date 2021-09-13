Политолог Руслан Бортник в своем блоге «Итоги недели» рассказал о сложной внутриполитической ситуации в стране, а также назвал некоторые факторы, которые влияют на ее ухудшение.

«Внутриполитическая ситуация в стране не очень хорошая, несмотря на хорошие рейтинги власти. Конфликт между разного рода элитами продолжает сохранять высочайший градус. Во-первых, очень сложные и ухудшающиеся отношения между ОП и главой Верховной Рады», - считает Бортник.

Он отметил, что ОП и спикер постоянно обмениваются информационными ударами, также с участием секретаря СНБО. По мнению Бортника, Дмитрий Разумков постоянно показывает не командную позицию.

«Для чего это Разумкову именно сейчас? Время важно. Для меня пока что это открытый вопрос, ведь горизонта выборов нет. Такое поведение целесообразно, если Разумков знает о скорых выборах или он умышленно пытается создать условия для своей отставки, при которых он сможет покинуть, возможно, тонущий, по его мнению, корабль», - заявил Бортник.

По мнению политолога, этот конфликт серьезный, и он, очевидно, будет сказываться на качестве и скорости работы парламента. Кроме этого, как еще один фактор нестабильной внутриполитической ситуации в стране, Бортник отметил продолжающееся противостояние власти и региональных элит.

Как сообщала Politeka, Гаврилечко рассказал, каким будет Госбюджет-2022.

Также Politeka писала о том, что Бортник посоветовал Украине прекратить вражду с теми государствами, с которыми она поддерживает торговлю.