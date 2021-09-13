Украине нет смысла внедрять новые специальные законы об олигархах в условиях неработающих государственных институтов
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"Проблема в том, что существующие законы – они не работают. И проблемы, которые здесь определили, они требуют действительно каких-то мер. Но нет никакого извинения за то, что существующие институты, когда антикоррупционные меры не работают», – отметил Аджемоглу, комментируя проект закона об олигархах в эфире телеканала «Украина24».
Предоставляем 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствие законопроекта Конституции об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.
10 сентября Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.
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Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Сам проект закона об олигархах на YES раскритиковать иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как такой, что нарушает принципы демократии и верховенства права.