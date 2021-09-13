Компания «КСМ-Трейд», принадлежащая жене нардепа от фракции «Слуга Народа» Олега Семинского, выиграла тендер на поставку масел и смазочной продукции для нужд государственной «Укрзализныци» на сумму 3 млн грн.

Соотвествующая информация размещена в системе ProZorro.

В текущем году это уже третий успешный тендер. До этого фирма жены нардепа выиграла еще 2 тендера на общую сумму в 50 млн грн.

Тендеры по закупке масла и смазочных материалов являются одними из самых коррумпированных на железной дороге из-за своих дискриминационных условий допуска. Как сообщалось ранее, на тендеры «Укрзализныци» допускается две категории поставщиков: либо имеющие опыт поставки данной продукции в 2015–2017 годах, либо прошедшие дорогостоящую и длительную процедуру допуска применения масел, специально разработанную «Укрзализныцей» (требования СТП-Н 04-009:2017).

Напомним, Убытки "Укрзализныци" от коррупции в закупках детективы Национального антикоррупционного бюро оценили в 8 млрд грн за 2020 год.

На прошлой неделе Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады, созданная для проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця" (УЗ), презентовала свой отчет, где считает, что топ-менеджмент компании необходимо срочно менять.