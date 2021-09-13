Поставки угля на склады ТЭС 10 сентября выросли до 59,4 тыс. т в сутки, что на 10 тыс. т/сутки больше чем в аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства энергетики.

Всего за первую декаду сентября на украинские ТЭС было поставлено 435,4 тыс. т угля, при этом станции использовали 401,2 тыс. т.

Запасы угля на ТЭС с начала сентября возросли на 34 тыс. т до 778 тыс. т.

Крупнейшие запасы сформированы на Кураховской, Луганской и Ладижинской ТЭС, которые принадлежат «ДТЭК Энерго».

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного действиями трейдеров-спекулянтов, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 340 тыс. т. Также ДТЭК начал импорт из Казахстана.