В новой модели финансового ПСО, который начинает действовать с 1 октября 2021 года, не предусмотрена закупка электроэнергии для нужд бытовых потребителей, которые проживают в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях на территории Бурштынского энергоострова.

Об этом рассказала директор ООО «Закарпатье энергосбыт» Наталья Немец 8 сентября на Форуме «Жаркая осень», проведенного Energy Club.

«От имени ООО «Закарпатье энергосбыт» и всех поставщиков универсальных услуг, которые находятся в зоне Бурштынского энергоострова, можно сказать, что новым ПСО вообще не предусмотрена закупка электроэнергии для нужд бытовых потребителей. Все остальные поставщики, которые находятся на объединенной энергетической системе, положениями о ПСО возложено обязательство закупки базы на электронных аукционах по цене минимального потребления прошлого года. О Бурштынской энергоостров не сказано ничего", - сказала Наталья Немец.

Она подчеркнула, что Бурштынский энергетический остров может не обеспечить на 100% потребность потребления в регионе.

«Если не будет обеспечен полностью весь нужный объем поставщика универсальной услуги для поставки электроэнергии населению, то они в свою очередь вынуждены будут выходить на балансирующий рынок, где тарифы значительно выше. Это будут убытки предприятия, что влечет за собой финансовый риск для предприятия», – отметила директор «Закарпатье энергосбыт».

Как сообщалось, с 1 октября заработает новая модель «положения о возложении специальных обязанностей» (ПСО), которое предусматривает снижение и до того льготного тарифа для населения до 1,44 грн/кВт.ч. Такое решение раскритиковали международные финансовые организации, в частности Всемирный Банк.



