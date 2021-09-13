Украина должна вводить временный запрет на экспорт металлолома после того, как Турция объявила о принятии мер по ограничению импорта металлопродукции, в том числе украинской. Такое мнение высказал Игорь Гужва, доктор экономических наук, руководитель аналитического центра CMD-Ukraine (Center for market development economy), сообщает Uaprom.info.

«На прошлой неделе турецкие металлурги обратились к своим властям ограничить импорт стали в страну, в частности, из Украины. Можно не сомневаться, что официальная Анкара защитит местные металлургические заводы, которые, тем временем, массово скупают украинский металлолом», - сказал он.

Напомним, что в июле этого года Турция установила 1,5-летний максимум по импорт металлолома из Украины. В целом, согласно Гостаможни Украины, за 8 месяцев 2021 года экспорт лома черных металлов увеличился в годовом исчислении в 20 раз, до 335 тыс. т, из которых 95% было поставлено как раз в Турцию.

«Украина для Турции уже, по сути, стала самым незащищенным и при этом легкодоступным источником металлолома. Турецкие металлурги, получая преференции и государственные субсидии, могут даже не обращать внимания на экспортную пошлину в размере 58 евро/т и покупать украинский лом практически по любой цене», - отметил руководитель аналитического центра CMD-Ukraine.

В то же время, по его словам, от таких недружественных действий Турции страдает украинская металлургия. «В августе мы уже получили результат от такой турецкой «металлоломной» агрессии: ряд метпредприятий снизили производство. Например, Днепровский меткомбинат сократил выплавку стали в августе на 7,5%, Днепровский метзавод – на 16%. Не за горами время, когда начнет падать вся отрасль», - прогнозирует И.Гужва.

Эксперт также напомнил, что металлолом – это критическое сырье для декарбонизации украинской металлургии, без него страна не сможет достичь целей Green Deal. «Использование лома позволяет уменьшить потребление первичного сырья, сократить на 60 % потребления энергоресурса и сократить на 70% выбросы CO2 металлургией. Страны уже начали войны за металлолом. Аргентина, Армения, ОАЭ, Казахстан уже запретили его экспорт, аналогичный вопрос рассматривается в ЕС. Последний пример – это Ливия, которая уже 16 августа ввела мораторий на экспорт металлолома. Как раз после того, как Турция начала «вымывать» лом из страны. Почему Украина не поступает аналогично – вопрос риторический», - констатировал он.