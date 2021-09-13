По состоянию на 13 сентября руда на мировых рынках снова обвалилась в стоимости. По данным S&P Global Platts, фьючерсы на руду продавали по $122 за тонну. Это новый антирекорд: предыдущий был 9 сентября этого года, когда руду продавали по $130 за тонну, сообщает РБК-Украина.



Получается, что буквально за неделю она подешевела на $8 долларов. А с июня этого года руда провалилась в стоимости уже в два раза (тогда она стоила более $220/тонна).

Напомним, по данным украинской таможни, за восемь месяцев этого года Украина увеличила выручку от экспорта черных металлов на 73,15%, до $8,9 млрд. Только в августе страна получила $1,4 млрд экспортной валютной выручки.

Ранее экс-первый заместитель Министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что период высоких цен на руду и металлы заканчивается, и скоро отечественным предприятиям ГМК придется тяжело конкурировать на мировых рынках с основными мировыми производителями руды.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук пояснил: цены на основные экспортные позиции украинских производителей начали снижаться, поэтому украинские власти должны оказать поддержку горно-металлургическому комплексу страны, и не повышать налоги, которые станут дополнительным бременем для промышленников. Кроме того, власть должна быть готова к тому, что обвалится курс гривны – который держался на стабильном уровне благодаря валютным поступлениям от экспорта.