Запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) с начала сентября выросли на 10,1%.
Об этом сообщила государственная компания «Укрэнерго».
«Ситуация с накоплением угля на складах ТЭС улучшается. В частности, за последние 10 дней поставки угля составили 54,8 тыс. тонн, тогда как расход — 47,5 тыс. тонн», - сообщили в госкомпании.
Однако в «Укрэнерго» отметили, что ситуация с запасами все еще остается критической.
«По состоянию на утро 13 сентября на складах ТЭС находится 812,8 тыс. тонн угля, что на 10,1% больше, чем на утро 1 сентября (738,3 тыс. тонн). В частности, запасы газового угля выросли на 17,5% до 586,4 тыс. тонн, а объемы антрацитового угля — наоборот уменьшились на 5,4% до 226,4 тыс. тонн», - сообщили в госкомпании.
Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.
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В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 320 тыс. Т. 27 августа ДТЭК и «Центрэнерго» договорились о начале импорта угля из США. Первая партия 75 тыс. тонн прибудет в Украину в ближайшие месяцы.