Демократические страны должны пользоваться помощью Венецианской комиссии при подготовке спорных проектов законов, коим очевидно является законопроект об олигархах в Украине

Такое мнение высказал экс-президент Польши Александр Квасьневский во время форума YES.

«В демократический странах рассмотрение Венецианской комиссией - это нормальная процедура. Если есть много недоразумений - то это хороший путь», - сказал Квасьневский.

Он добавил, что Польша активно использовала помощь этой комиссии во время совершенствования собственного законодательства во времена его президентства.

«Мы это тоже использовали в Польше много раз. Когда я как президент работал над конституцией - то тоже советовался с Венецианской комиссией, потому что там самые опытные юристы, которые не занимаются политикой», - отметил бывший президент Польши.

Напомним, 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором указала на несоответствии Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию.

Это решение также поддержали 4 фракции парламента. 10 сентября Разумков направил законопроект в Венецианскую комиссию.

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Сам проект закона об олигархах на форуме YES раскритиковать иностранные дипломаты, бизнесмены и представители международных организаций как нарушающий принципы демократии и верховенства права.