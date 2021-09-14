Проект закона о так называемой деолигархизации разработан специально против политических оппонентов действующей власти.

Об этом заявила народный депутат Нина Южанина (партия «Европейская Солидарность») в эфире телеканала «НАШ».

"Абсолютно очевидным с политической точки зрения, что он (министр юстиции Денис Малюська-прим.) подбирал критерии олигархов для того, чтобы один человек точно не мог продолжать политическую деятельность. Это закон не о деолигархизации, ни в коем случае! Это закон против одного лица", - заявила нардеп.

Она добавила, что этот проект направлен исключительно на устранение политической конкуренции и преследование оппозиционных политиков.

Напомним, проект закона об олигархах вызвал критику 4 из 5 парламентских фракций, которые поддержали идею омбудсмена направить этот проект в Венецианскую комиссию.

Причинная-неконституционность норм этого законопроекта и нарушение им базовых прав человека.

Идею передачи проекта закона в Венецианскую комиссию поддержали в консультационной миссии ЕС в Украине, а также иностранные дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.