В Киеве прокуратура разоблачила схему закупки некачественных прокладок рельсовых путей, которые «Укрзализныця» приобрела на сумму более чем 25 млн гривен. Как установило следствие, предприятие-поставщик с целью уменьшения собственных расходов и получения сверхприбыли нарушило технологию изготовления резиновых прокладок, заменив сложные химические компоненты более дешевыми материалами. Это подтвердили лабораторные исследования, говорится в сообщении прокуратуры.

Если бы эти прокладки использовали в Укрзализныце, это могло бы привести к их преждевременному износу, и создало предпосылки к возникновению чрезвычайных происшествий на железной дороге во время осуществления пассажирских и грузовых перевозок.

Однако должностные лица УЗ, которые должны были проверить качество продукции, приняли продукцию, невзирая на плохое качество.

«Более того, действуя в интересах вышеуказанной коммерческой структуры, организовали прием товарно-материальных ценностей, не соответствующих требованиям ГОСТ. И безосновательно перечислили предприятию-производителю более 25 млн грн за продукцию сомнительного качества", - сказано в сообщении прокуратуры.

В ходе осмотров были выявлены и изъяты резиновые прокладки для рельсовых путей низкого качества производства. Решается вопрос о наложении ареста на указанную продукцию и сообщение о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления.

Как известно, в начале сентября двух должностных лиц АО «Укрзализныця» и директора частного предприятия уличили в подделке официальной документации и попытке присвоения 3 млн грн.

Ранее Временная следственная комиссия ВР по Укрзализныце опубликовала свой отчет, в котором главными проблемами кризиса в компании назвала коррупцию и неэффективное управление. Так, по данным НАБУ, ежегодно УЗ теряет на корруционных схемах в компании более 8 млрд грн.

Напомним, на днях УЗ опубликовала финансовый отчет за полгода: согласно данным, УЗ заработала на грузовых перевозках свыше 31 млрд грн. При этом убытки компании составили 1,4 млрд грн.