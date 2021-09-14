Об этом сообщил экс-министр энергетики Иван Плачков в эфире телеканала "НАШ".

"Сейчас ситуация очень затруднительная: на складах ТЭС 800-820 тыс. т. угля, а должно быть 2 млн т. В первую очередь это связано с нехваткой средств у генерирующих компаний. Вся тепловая генерация в долгах, не хватает денег не только на ремонты, но и на закупку угля", - сказал Плачков.

Он добавил, что ситуация стала исправляться с ослаблением НКРЕКП прайс-кэпов, однако такое решение принято слишком поздно

"Возможно, понадобится импорт электроэнергии из РФ и РБ, но надо помнить, что он может быть использован как инструмент давления на нашу страну (вспомним историю с импортом газа)", - спрогнозировал Плачков.

Как сообщалось, в июле из-за несовершенных правил работы рынка электроэнергии цены на электроэнергию падали до 40 коп./ кВт.ч, что в 3-4 раза ниже себестоимости производства.

Это привело к срыву подготовки к отопительному сезону и низким запасам угля.

В августе-сентябре ситуация исправилась и ТЭС начали активно контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту, а также активизировали ремонтную кампанию.