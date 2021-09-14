Украинский комитет Международной Торговой палаты (ICC Ukraine) просит НКРЭКУ воздержаться от ограничения конкуренции при экспорте электрической энергии

Об этом говорится в письме ICC Ukraine к членам НКРЭКУ.

"Для осуществлении экспорта электрической энергии участники рынка обычно заключают долгосрочные контракты и осуществляют долгосрочное планирование объемов экспорта электрической энергии, что соответствует европейской практике. Введение порядка одновременного уменьшения годового и месячного аукционов сделает невозможным заключение долгосрочных контрактов", - говорится в обращении ICC Ukraine.

Изменения, которые планирует НКРЭКУ приведут к ухудшению условий для экспорта электроэнергии в Европе и негативно повлияет на уровень конкуренции, отметили в ICC Ukraine.

Кроме того, по выводам ICC Ukraine, намерение НКРЭКУ изменить процедуру уменьшения физического права на передачу противоречит европейским правилам и нормам. Напомним, в за 8 месяцев 2021 года Украина снизила экспорт электроэнергии на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 2,475 млрд кВт-ч.