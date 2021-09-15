"Слуги народа" "протягивают" с нарушением регламента через парламентский комитет налоговый законопроект №5600, который является вредным для экономики
Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Николаенко, комментируя заседание налогового Комитета ВР, который начал рассмотрение правок, поданных к законопроекту (их около 12 тысяч. – Ред.).
"Рассмотрение началось с нарушением регламента и закона О комитетах, поскольку заседания подкомитетов и официальных рабочих групп не были проведены. Все консультации, которые проводились летом, нельзя было считать официальными. Плюс последняя версия таблицы: чтобы все понимали, это таблица на 3700 страниц со 11300 правками! И эта таблица была получена депутатами в последней версии в пятницу после обеда. А в понедельник в 11-й нужно уже было рассматривать», - рассказал Николаенко.
Он также отметил, что многие депутаты обнаружили, что их поправки к законопроекту исчезли из таблицы поправок. Председатель комитета объяснил техническими проблемами. Кроме того, по словам Николаенко, депутаты от «Слуги народа», имея большинство в комитете, поскольку почти все поправки других депутатов и пытаются «протащить» законопроект в том же виде, в котором его приняли в первом чтении.
"Очень серьезный документ, как я считаю, вреден для украинской экономики рассматривается ненадлежащим образом», - подчеркнул Николаенко. Отдельное внимание депутат обратил на то, что в документе, подготовленном ко второму чтению, появилось значительное количество положений, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении, что также является нарушением регламентных норм.
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"Между первым и вторым чтением появилось около 80 изменений в статье, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении. Соответственно это нарушение 116 статьи регламента. На это указало большое количество депутатов. Но это было фактически проигнорировано руководством комитета», - сообщил Николаенко.
Ранее в Федерации работодателей заявили, что предложенные правительством налоговые изменения навредят экономике страны и могут привести к закрытию предприятий и сокращению десятков тысяч рабочих мест.
В то же время лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власть должна снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их. Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают повышение налогов для ряда отраслей.