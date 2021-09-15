Компания «ДТЭК Энерго» ожидает прибытие второй партии угля из Казахстана до 20 сентября, сообщили в пресс-службе компании.

«Первая партия угля из Казахстана уже в Украине. Как и обещали, поставка, объемом 5 тыс. т поступила в Украину в конце прошлой недели. Вторая партия с казахским углем с аналогичным объемом уже в пути, ее прибытие ожидается уже на этой неделе», - сообщили в компании.

В ДТЭК отметили, что ожидают еще несколько партий угля из Казахстана до конца сентября.

«Для обеспечения стабильности украинской энергосистемы, особенно накануне отопительного сезона, ДТЭК Энерго первым среди компаний начал его заблаговременный импорт из Польши, США и Казахстана. Также компания ведет переговоры о дополнительных объемах из Казахстана и новых судебных партиях из США», - добавили в компании.

В ДТЭК отметили, что импорт угля - это крайняя и временная мера для поддержания стабильной работы энергосистемы. Украинский уголь является ключевым приоритетом компании, но из-за увеличенной нагрузки на ТЭС ДТЭК Энерго в июле, компания вынуждена искать дополнительные источники топлива.

По состоянию на 14 сентября запасы угля на складах ТЭС ДТЭК Энерго выросли до 668 тыс. т. Только за август они увеличились на 14% или на 77 тыс. т.