Украине полезно прислушаться к позиции Венецианской комиссии при принятии проектов законов, касающихся прав человека.

Об этом заявил заместитель министра экономики-торговый представитель Украины Тарас Качка во время форума YES в Киеве.

«В демократическом обществе все законопроекты лучше обсуждать со всеми возможными институтами. То есть, это не угроза для какого-то законопроекта. Украина работает с Венецианской комиссией по всем проектам, связанным с правами человека, с верховенством права, думаю, более 20 лет. И нет ничего удивительного законопроект, который касается важных вопросов, был оценен экспертами Венецианской комиссии», - отметил Качка.

Он подчеркнул, что привлечение Венецианской комиссии к анализу этого проекта закона пойдет на пользу общественной дискуссии по вопросу деолигархизации.

"Надо понимать, что Венецианская комиссия не есть какой-то Высший суд. Это комиссия, которая собирает экспертов по конституционному праву из многих государств Европы. И поэтому это больше как экспертное заключение, которое может, возможно лучше понять все нюансы дискуссии, связанные с конституционной плоскостью этого закона», - добавил торговый представитель Украины.

Напомним, проект закона об олигархах вызвал критику 4 из 5 парламентских фракций, которые поддержали идею омбудсмена направить этот проект в Венецианскую комиссию.

Причинная-неконституционность норм этого законопроекта и нарушение им базовых прав человека.

10 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков направил законопроект для получения заключения в Венецианскую комиссию.

Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты. Идею передачи проекта закона в Венецианскую комиссию поддержали в консультационной миссии ЕС в Украине, а также иностранные дипломаты и эксперты во время форума YES в Киеве.